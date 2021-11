Corona-positiv oder Kontaktperson: Diese Quarantäne-Regeln gelten aktuell im Kreis Neu-Ulm

Das Gesundheitsamt ist weiter überlastet und kommt bei der Kontaktaufnahme von Corona-positiv Getesteten nicht hinterher. Welche Regeln aktuell im Kreis Neu-Ulm gelten.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm ist weiterhin auf Rekord-Niveau, das Neu-Ulmer Gesundheitsamt weiterhin - wie bereits berichtet - überlastet. Positiv auf das Coronavirus getestete Personen können erst deutlich verspätet kontaktiert werden, um sie über die weiteren Schritte zu informieren. Aufgrund der angespannten Situation bittet das Landratsamt erneut um Verständnis, wenn es zu Verzögerungen kommt. In der jetzigen Situation seien alle Bürgerinnen und Bürger gebeten, eine entsprechende Eigenverantwortung zu übernehmen und folgendes zu beachten:

Ab wann muss ich in Quarantäne?

Sobald ein Antigentest oder Schnelltest positiv ist, ist der Betroffene dazu angehalten, sich in häusliche Quarantäne zu begeben und so schnell wie möglich einen PCR-Test vornehmen zu lassen, um das Ergebnis abzusichern. (Für den PCR-Test kann die Quarantäne verlassen werden.) Ist das Ergebnis des PCR-Testes negativ, kann die Quarantäne wieder eigenständig verlassen werden.

Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, gilt man als bestätigter Fall und muss weiterhin in Quarantäne bleiben. Das Gesundheitsamt wird dann so schnell wie möglich mit der betroffenen Person Kontakt aufnehmen und das weitere Vorgehen besprechen. Hier kommt es im Moment zu zeitlichen Verzögerungen von bis zu mehreren Tagen.

Gilt die Quarantänepflicht auch, wenn sich das Gesundheitsamt noch nicht gemeldet hat?

Ja. Positiv getestete Personen müssen sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven Testergebnisses in Isolation begeben. Das heißt, kein persönlicher Kontakt zu anderen Personen und die Wohnung nicht verlassen. Die positiv Getesteten werden gebeten, die engen Kontaktpersonen, mit denen sie in den letzten Tagen Kontakt hatten, selbst zu informieren. Enge Kontaktpersonen müssen sich ebenfalls unverzüglich in Quarantäne begeben. Die Quarantänepflicht entfällt für enge Kontaktpersonen, die vollständig geimpft oder genesen sind.



Wer gilt als enge Kontaktperson?

Laut dem Robert Koch-Institut gelten Personen als enge Kontaktperson, wenn:

Aufenthalt im Nahfeld des positiv Gestesteten (Abstand weniger als 1,5 Meter) länger als zehn Minuten ohne adäquaten Schutz. Adäquater Schutz bedeutet: durchgehend und korrekt getragener Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske.

Darunter fallen zum Beispiel Angehörige desselben Haushalts.

Darunter fallen zum Beispiel Angehörige desselben Haushalts. Gespräch mit dem positiv Gestesteten (Face-to-face-Kontakt, Abstand weniger als 1,5 Meter, unabhängig von der Gesprächsdauer) ohne adäquaten Schutz oder direkter Kontakt (wenn der Erkrankte gehustet hat oder niest).

Aufenthalt von beiden Personen im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole unabhängig vom Abstand für länger als zehn Minuten, auch wenn durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske getragen wurde.

Welche Quarantäne-Regeln gelten für enge Kontaktpersonen?

Für enge Kontaktpersonen beträgt die Dauer der Quarantäne zehn Tage – vorausgesetzt in dieser Zeit treten keine Symptome auf. Voraussetzung für die Beendigung ist ein negatives PCR- oder Antigentestergebnis. Diese Abschlusstestung darf frühestens an Tag zehn der Quarantäne durchgeführt werden. Der Test muss durch eine zugelassene Teststelle durchgeführt werden. Gerechnet wird ab dem Zeitpunkt als die Kontaktperson das letzte Mal Kontakt zur infizierten Person hatte.

Für die Gruppe der Schüler gilt: Die Quarantäne kann nach Ablauf von sieben Tagen beendet werden, wenn während der Quarantäne keine Corona-typischen Krankheitszeichen aufgetreten sind und ein frühestens sieben Tage nach dem letzten engen Kontakt durchgeführter PCR-Test oder Antigentest ein negatives Ergebnis zeigt. Der Test muss durch eine zugelassene Teststelle durchgeführt werden.

Für Kinder, die Kindertageseinrichtungen besuchen, ist diese Verkürzung der Quarantäne nicht möglich.

Welche Quarantäne-Regeln gelten für positiv Getestete, sogenannte Indexfälle?

Indexfälle (bestätigte Fälle mit einem positiven PCR-Test) müssen sich grundsätzlich 14 Tage in Quarantäne begeben und benötigen einen negativen Abschlusstest (PCR-Test oder Antigentest), den eine zugelassene Teststelle durchgeführt hat. Für vollständig geimpfte Personen besteht die Möglichkeit – durchgehende Symptomfreiheit vorausgesetzt – die Isolation frühestens an Tag sieben mit einem negativen PCR- oder Antigentest zu beenden. Der Test muss durch eine zugelassene Teststelle durchgeführt werden.

Erhalten noch alle Indexfälle grundsätzlich einen Anruf vom Gesundheitsamt?

Es ist nach wie vor geplant, dass alle Indexfälle, wenn auch mit Verzögerung, noch einen Anruf erhalten. Allerdings kann das Landratsamt hierfür im Moment keine Gewähr übernehmen. Ebenfalls ist auch weiter vorgesehen, dass die betroffenen Fälle ihren Quarantänebescheid als Vorlage für den Arbeitgeber weiter erhalten – wenn auch aufgrund der aktuellen Situation mit massiver Verzögerung. Es ist nicht auszuschließen, dass viele den Bescheid voraussichtlich erst erhalten können, wenn die Quarantänezeit bereits abgelaufen ist. Hierfür bittet das Landratsamt um Verständnis, dass dies im Moment nicht anders möglich ist.

Kann die Quarantäne auch verlassen werden, falls sich das Gesundheitsamt noch nicht gemeldet hat, aber die erforderlichen Voraussetzungen zum Verlassen der Quarantäne gegeben sind?

Im Zweifelsfall kann man die Quarantäne verlassen, wenn die fachlichen Voraussetzungen hierzu vorliegen – auch dann, wenn das Gesundheitsamt noch nicht Kontakt mit dem Betroffenen aufgenommen hat.

Wird die Einhaltung der Quarantäne überprüft?

Gehen Hinweise beim Landratsamt Neu-Ulm ein oder besteht ein Verdacht, dass sich jemand nicht an die Quarantäne hält, dann wird diesen Hinweisen nachgegangen und zum Beispiel eine Polizeistreife vorbei geschickt und Verstöße gegebenenfalls durch Bußgelder geahndet. (AZ)