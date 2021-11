Corona-positiv und jetzt? Die Regeln für Quarantäne, Geimpfte und Kontaktpersonen

Plus Corona-Inzidenz auf Rekord-Niveau, Gesundheitsamt überfordert. Im Kreis Neu-Ulm fragen sich viele: Was gilt aktuell bei Quarantäne, Frei-Testungen für Geimpfte und Kontaktpersonen?

Die Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm hat Rekord-Niveau erreicht. Das Gesundheitsamt ist überfordert. Selbst positiv Getestete müssen derzeit mehrere Tage auf Informationen warten. Dabei gibt es dringende Fragen: Ab wann und wie lange gilt die Quarantäne? Kann ich mich freitesten lassen? Wer zahlt das? Was gilt im Kreis Neu-Ulm? Wir haben nachgefragt. Das sind die Antworten: