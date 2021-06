Landkreis Neu-Ulm

vor 33 Min.

Der Klimaschutz im Landkreis Neu-Ulm fängt auf dem Teller an

Plus Weniger Fleisch im Essen tut dem Klima gut, sagen Umweltexperten. Deshalb startet der Landkreis Neu-Ulm jetzt eine Ernährungs-Initiative.

Von Ronald Hinzpeter

Überspitzt ließe sich das Problem so formulieren: Wer isst, schadet dem Klima. Doch die Lösung kann natürlich nicht heißen, die Nahrungsaufnahme komplett einzustellen. Der Landkreis Neu-Ulm will nun ein Pilotprojekt auf den Weg bringen, mit dem der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO 2 ) verringert werden soll - indem viele Menschen ihre Ernährung bis zu einem gewissen Grad umstellen. Damit wird nun zumindest im Kleinen begonnen.

