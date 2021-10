Der Kreis Neu-Ulm will 100.000 Bäume pflanzen – und ist schon recht weit

Plus Viele Tausend Bäume sollen im Landkreis Neu-Ulm einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auch Kommunen wie Weißenhorn machen bei der Pflanzaktion mit.

Etwa zehn Tonnen Kohlendioxid (C0 2 ) kann eine Waldfläche von einem Hektar im Jahr binden. Buchen- und Eichenwälder schaffen sogar noch etwas mehr. Der Landkreis Neu-Ulm will mit Aufforstungen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 100.000 neue Bäume bis 2030 sind das Ziel. Vermutlich wird es sogar schon früher erreicht.