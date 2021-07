Die Gastronomie hat sie schon: Wann kommen Luftfilter in die Schulen im Kreis Neu-Ulm?

Plus Mobile Luftfilter für die Klassenzimmer sollen den Präsenzunterricht sichern. Während die Politik im Kreis Neu-Ulm noch diskutiert, hat die Gastronomie schon gehandelt.

Drei Luftfilter-Anlagen stehen schon, zwei weitere werden noch folgen. "Wir haben hier ein kleines Nebenzimmer, da ein Stüble", erklärt Michaela Tschischka, die Wirtin des Gasthofs zur Post in Schwaighofen. Tschischka will, dass sich ihre Gäste überall sicher fühlen. Deswegen hat sie fünf Luftfilter bestellt. Das war schon im März, als die Lokale noch geschlossen bleiben mussten. Ende Mai wurden die ersten beiden Geräte geliefert. Die Post wirbt auch auf ihrer Internetseite damit. "Das sehen viele, wenn sie dort die Tagesgerichte nachsehen", berichtet Tschischka. Und sie hat die Erfahrung gemacht: "Unsere Gäste sind sehr begeistert."