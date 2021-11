Landkreis Neu-Ulm/Dornstadt

So schützen sich Einsatzkräfte vor einer Corona-Infektion im Dienst

Plus Die Polizei lobt eine Frau, die nach einem Unfall auf der A8 wegen ihrer Corona-Infektion Abstand wahrte. Doch wie bereiten sich Einsatzkräfte auf solche Vorfälle vor?

Von Sebastian Mayr

Nach einem Unfall auf der A8 am Samstag hat die Polizei eine Frau gelobt, die unverletzt blieb und wegen ihrer Corona-Infektion auf Abstand zu allen Rettungskräften ging. "Ich weiß nicht, ob jeder in einer solchen Situation so gedankenschnell handelt", sagt der Ulmer Polizeisprecher Jürgen Rampf. Die Frau habe sich vorbildlich verhalten. Doch wie bereiten sich Einsatzkräfte auf derartige Vorfälle vor?

