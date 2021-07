Ehemaliger Illertisser Stadtrat Gerhard Leopold ist gestorben

Plus Gerhard Leopold hat in seinem Leben sehr viel geleistet. Dafür wird er von Landrat Thorsten Freudenberger und Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen gewürdigt.

Der Tod von Gerhard Leopold hat viele Menschen betroffen gemacht, denn der vielfältig engagierte Tiefenbacher hat im Landkreis sehr viele Spuren hinterlassen. Zwei ehemalige Wegbegleiter würdigen sein Engagement.