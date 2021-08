Landkreis Neu-Ulm

18:25 Uhr

Er hilft Menschen im Landkreis mit Schulden - und in Lebenskrisen

Wolfgang Göser war 30 Jahre lang Schuldnerberater im Landkreis Neu-Ulm, Ende September geht der 69-Jährige in den Ruhestand.

Plus Fast 30 Jahre lang hat Wolfgang Göser Menschen geholfen, die Schulden nicht begleichen können. Über einen Mann, der Klienten auch mal zu einem Liebesbrief rät.

Von Sebastian Mayr

Da war eine Frau mit Schulden in Höhe von mehr als einer Million Euro. Da waren Menschen, die nur ein paar Hundert Euro nicht bezahlen konnten und trotzdem keinen Ausweg sahen. Da waren Leute, die mehr als 50 Gläubiger bedienen mussten. Wolfgang Göser hat ihnen geholfen, fast 30 Jahre lang. Göser wird im kommenden Frühjahr 70, nun geht er in den Ruhestand. All die Schicksale, denen er begegnet ist, hat er im Büro gelassen, damit sie ihn zuhause nicht belasten. Und doch sind da Fälle, die der Schuldnerberater des Landkreises Neu-Ulm wohl nicht vergessen wird.

