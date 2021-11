Landkreis Neu-Ulm

11.11.2021

Erste Absagen wegen Corona: Diese Regeln gelten für Weihnachtsmärkte im Kreis Neu-Ulm

Auch in Nersingen wurde der Weihnachtsmarkt jetzt abgesagt.

Plus Dietenheim, Roggenburg, jetzt auch Nersingen: In mehreren Orten in der Region wurde der Weihnachtsmarkt schon wegen Corona abgesagt. Wie lauten die aktuellen Vorgaben?

Von Michael Kroha

Dietenheim hat schon vor längerer Zeit abgesagt. In Roggenburg stimmte der Gemeinderat vor Kurzem für das Aus. Nersingen verkündete am Donnerstag, dass es auch in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt aufgrund der aktuellen Corona-Lage geben werde. Die Inzidenz hat im Kreis Neu-Ulm ein Rekordhoch erreicht, die Intensivbetten in der Region sind nahezu voll. Folgen also weitere Städte und Gemeinden im Kreis Neu-Ulm? Wie lauten die aktuellen Vorgaben? Das Neu-Ulmer Landratsamt klärt auf.

