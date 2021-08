Landkreis Neu-Ulm

vor 41 Min.

Erstes Dorffest seit Corona: Wie das in Holzschwang möglich sein soll

Vor zwei Jahren wurde beim Dorffest in Holzschwang noch ausgelassen gefeiert. Diesmal kann die Veranstaltung nur unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden. Vieles wird anders als gewohnt.

Plus Der Holzschwanger SV plant das erste Dorffest seit Beginn der Pandemie. Unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist und was derzeit für andere Veranstaltungen wie den Töpfermarkt in Neu-Ulm gilt.

Von Michael Ruddigkeit

In den vergangenen eineinhalb Jahren mussten Vereine im Landkreis Neu-Ulm wegen Corona reihenweise ihre Dorffeste absagen. Auch im Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang konnte nicht gefeiert werden. Jetzt startet der Holzschwanger SV einen neuen Anlauf und veranstaltet Anfang September das erste Dorffest seit Beginn der Pandemie. Unter welchen Voraussetzungen ist dies möglich? Und wie sieht es mit anderen geplanten Veranstaltungen wie dem Töpfermarkt in Neu-Ulm oder "Live im Sperrbezirk" in Illertissen aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen