Griller sind ganz wild auf Wildfleisch aus Weißenhorn

Mehr bio geht nicht: Das Fleisch von Rehen und Wildschweinen aus den Wäldern der Region gibt es mit Beginn der Jagdsaison wieder frisch zu kaufen.

Am 1. Mai hat die Jagdsaison wieder begonnen. Daher gibt es seit wenigen Tagen an der Verkaufsstelle im Forstbetrieb Weißenhorn wieder frisches Wildbret von Reh und Wildschwein zu kaufen - rechtzeitig zum Start der Grillsaison. Dass die Nachfrage nach dem Fleisch aus heimischen Wäldern hoch ist, bestätigt Andreas Wolf vom Forstbetrieb: "Wir spüren, dass die Menschen nach der langen Kälteperiode im April jetzt endlich wieder das warme Wetter genießen wollen. Viele möchten nun grillen – und zwar immer öfter Wildfleisch, das liegt ganz klar im Trend.“

Der Forstbetrieb unterhält in der Reichenbacher Straße 28 seit vielen Jahren eine eigene kleine Wildfleisch-Verkaufsstelle und registriert seit Jahren, wie die Nachfrage steigt. Das verkaufte Wild stammt ausschließlich aus den Staatswäldern in der Region und wird von einem angestellten Metzgermeister fachgerecht verarbeitet. Es ist küchenfertig portioniert und vakuumiert. Zuletzt war es nur noch eingefroren oder etwa zu Wurst verarbeitet zu bekommen. doch mit Beginn der Jagdsaison ist es auch wieder frisch zu haben, wie der Forstbetrieb verspricht.

Immer öfter landet Wildfleisch auf dem Grill

Früher wurde Wild meist nur als Festtagsbraten in der Winterzeit zubereitet, doch die Zeiten ändern sich: "Die saisonale Nachfrage nach Wildfleisch zieht nun auch im Sommer immer stärker an, auch die Zubereitungen ändern sich. Heute kocht man Wild bodenständiger und legt ein schönes Stück Wildfleisch immer öfter auch auf den Grill“, sagt Andreas Wolf. Daher hat sich der Forstbetrieb heuer etwas Neues ausgedacht: "Da die Kunden häufig nach Tipps und Rezepten fragen, haben wir neue Rezeptkarten und Flyer erstellt, vor allem auch für sommerliche Grillgerichte wie Rehburger oder Wildschwein-Spareribs. Sehr gut kommen auch die Rezepte für Grill-Marinaden an.“ Die Rezepte bekommen die Kunden beim Einkauf auf Wunsch gratis dazu.

Weißenhorn: Wildfleisch ist ganz besonders bio

Das am Forstbetrieb vermarktete Wildfleisch sei ein natürlich "produziertes“, proteinhaltiges und fettarmes Fleisch, das von Wildtieren stammt, die sich frei bewegen konnten, heißt es in einer Mitteilung des Staatsunternehmens. Sie suchten sich in den ausgedehnten Wäldern ihre Nahrung selbst und seien dabei durchaus wählerisch: Gerade Rehe gelten als ausgesprochene Feinschmecker und fressen besonders gerne zarte Knospen und saftige Kräuter. Die besondere Ernährung und der naturnahe Lebensraum gebe dem Wildfleisch einen feinen Geschmack.

Damit Rehe und Wildschweine im Wald und in den angrenzenden Feldern nicht zu viele Pflanzen abfressen und damit Schäden verursachen, würden die Bestände mit der Jagd reguliert. So könnten im Wald junge Bäume wie Weißtanne, Eiche oder Douglasie aufwachsen und zukünftig einen gemischten, klimatoleranten Mischwald bilden. Besonders wichtig sei dies zum Beispiel im Roggenburger Forst, einem der größten Waldgebiete der Region: Sein besonders dichter Waldboden biete der Fichte nicht genug Halt und Wurzelraum. Daher arbeiten Förster und Waldarbeiter dort seit Jahren mit viel Engagement an der Verjüngung eines bunt gemischten Klimawaldes. (AZ)

Info: Verkaufszeiten für Wildbret sind immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.

