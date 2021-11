Grüne fordern Klimaschutz-Initiativen für den Landkreis Neu-Ulm

Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Glasgow fordert der Neu-Ulmer Kreisverband der Grünen konkrete Maßnahmen vor Ort. Städte und Gemeinden seien gefordert.

Am Sonntag beginnt in Glasgow die UN-Klimakonferenz. Bis zum 12. November werden Expertinnen und Experten sowie Politikerinnen und Politiker über Möglichkeiten diskutieren, der fortschreitenden Erderwärmung entgegenzuwirken. Stefan Nussbaumer, Sprecher der Kreis-Grünen, fordert dazu konkrete Maßnahmen vor Ort: „Klimaschutz findet nicht abstrakt auf Konferenzen statt. Auch Kommunen müssen reale Schritte vor Ort beschließen und diese dann auch tatsächlich umsetzen!“

"Grundlagen unserer Politik sind das Klimaabkommen von Paris sowie der Bericht des Weltklimarates zum 1,5-Grad-Limit", schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung. Dieser verdeutliche, dass jedes Zehntelgrad zähle, um das Überschreiten von relevanten Kipppunkten im Klimasystem zu verhindern. Es sei daher notwendig, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Dafür sei schnelles und substanzielles Handeln in den nächsten Jahren entscheidend.

Klimaschutz: Jede Stadt und Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm soll mitmachen

Der Grünen-Kreisverband fordert, eine Klimaschutzinitiative in allen Städten und Gemeinden im Landkreis zu starten. „Wir können hier vor Ort enorm viel bewegen“, so Tina Schwenk, Sprecherin der Kreis-Grünen. „Von Solarenergie auf allen öffentlichen Gebäuden über Blühwiesen bis zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Das hätte nicht nur einen guten Effekt auf das Klima, sondern wäre auch ein enormer Standortvorteil für Unternehmen hier im Landkreis Neu-Ulm.“ Der Startschuss der Klimaschutzinitiative solle das Einsetzen von kommunalen Klimaschutzbeauftragten in jeder Gemeinde und jeder Stadt des Landkreises sein.

Stefan Nussbaumer, Sprecher der Kreis Grünen verweist auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29. März dieses Jahres, das das deutsche Klimaschutzgesetz als unzureichend bezeichnet habe. „Die Verpflichtung zu mehr Klimaschutz verpflichtet alle staatlichen Ebenen zum Handeln", so Nussbaumer. "Deshalb müssen auch wir im Landkreis Neu-Ulm endlich entschlossen handeln und Schritte zu echtem Klimaschutz einleiten.“ (AZ)