Heuer gibt es noch mehr Lions-Adventskalender und mehr Preise

In diesen Corona-Zeiten ist alles anders. Alles? Nein, es gibt auch Dinge, die lassen sich von der Pandemie nicht ausbremsen: etwa der Adventskalender des Lions Clubs Illertissen.

Von Ronald Hinzpeter

In diesen Corona-Zeiten ist alles anders. Alles? Nein, es gibt auch Dinge, die lassen sich von der Pandemie nicht ausbremsen: etwa der Adventskalender des Lions Clubs Illertissen. Es wird tatsächlich gerade jetzt Zeit, wieder an ihn zu erinnern, obwohl das Jahr noch nicht mal zur Hälfte rum ist. Der Club startet in diesen Tagen wieder mit der Sponsorensuche. Er muss früh anfangen, denn durch den Dauer-Lockdown sind ja immer noch zahlreiche Geschäfte geschlossen - doch es besteht Hoffnung auf Besserung.

