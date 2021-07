Hurra, Ferien! Sommerpause für die Schüler im Kreis Neu-Ulm

20.000 Schülerinnen und Schüler im Kreis Neu-Ulm wurden heute in die Ferien verabschiedet. Gemeinsam haben sie den Wunsch, dass das kommende Schuljahr wieder ein normales wird.

Für rund 1,64 Millionen Schülerinnen und Schülern und ihre Lehrkräfte in Bayern beginnen die Sommerferien. Davon wohnen etwa 20.000 im Kreis Neu-Ulm.

Im Hinblick auf das kommende Schuljahr erklärte Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo: „Wir alle wollen Corona überwinden und zurück zu einem normalen Schulalltag finden. Wir wollen unsere Schulen als sozialen und sicheren Ort schützen und weiterentwickeln. Wir tun alles dafür, um im kommenden Schuljahr vollen Präsenzunterricht sicherzustellen und unsere Kinder dort abzuholen, wo sie Hilfe benötigen.“

Das Zeugnis am Schuljahresende gebe eine Rückmeldung über den individuellen Leistungsstand. Damit könnten die Kinder und Jugendlichen ihre persönliche Entwicklung reflektieren, teilt das Ministerium mit. Bei Fragen rund um das Lernen, den Lernstand und den Lernfortschritt sollen sich die jungen Menschen und deren Eltern an die Lehrkräfte, die Beratungslehrkräfte und die Schulpsychologen vor Ort sowie an die Staatlichen Schulberatungsstellen wenden. (AZ)