Landkreis Neu-Ulm

07:00 Uhr

ICE-Trasse Ulm-Augsburg: Landwirte fürchten um ihre Existenz

Plus Infrastrukturprojekte wie die neue ICE-Trasse benötigen viel Platz. Landwirte befürchten, dass der hohe Flächenverbrauch ihre Lebensgrundlage gefährdet.

Von Quirin Hönig

Im Landkreis Neu-Ulm wird viel gebaut: Neben dem Ausbau der Bundesstraße B10 und der Autobahnen A8 und A7 ist auch eine neue ICE-Trasse von Ulm nach Augsburg geplant. Die Strecke verläuft dabei durch landwirtschaftliche Flächen, wodurch der Lebens- und Arbeitsraum der Bauern eingeschränkt wird. Den gesamten Flächenverbrauch im Landkreis durch all diese Bauprojekte, zusammen mit zusätzlichen Wohn- und Gewerbeflächen und Ausgleichsflächen für den Naturschutz, schätzt der Bayerische Bauernverband auf 400 Hektar. Das wäre in etwa die gleiche Fläche, die 20 Bauernhöfe an Grund benötigen würden.

