Landkreis Neu-Ulm

vor 31 Min.

In Corona-Zeiten machen die Menschen im Landkreis Neu-Ulm mehr Müll

Die Menge an Müll wächst, die in Weißenhorn verbrannt werden muss.

Plus Ist der Plastikmüll, der in der Corona-Pandemie produziert wird, ein Problem für die Müllverbrennung in Weißenhorn? Jedenfalls wird mehr Abfall angeliefert.

Von Ronald Hinzpeter

Das Plastikzeitalter lebt gerade zu Pandemie-Zeiten ganz besonders auf, denn Mitnahme-Essen steckt meist in Kunststoffverpackungen. Auch die Corona-Tests kommen ohne das billige Material aus Erdöl nicht aus. Doch wie wirkt sich das auf die Müllverbrennungsanlage in Weißenhorn aus?

Themen folgen