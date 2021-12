Landkreis Neu-Ulm

Inzidenzen und Intensivbetten: So ist die Corona-Lage im Kreis Neu-Ulm und der Umgebung

Plus Wie hoch ist die Corona-Inzidenz in meiner Kommune? Wie ist die Lage auf den Intensivstationen? Alle Zahlen aus dem Kreis Neu-Ulm und der Umgebung auf einen Blick.

Von Michael Kroha

Die Corona-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Vermeldete aber das Robert-Koch-Institut (RKI) Anfang der Woche noch einen Wert von 770, lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch, 1. Dezember 2021, bei 609,1. Binnen der vergangenen Woche kamen im Kreis Neu-Ulm 1071 neue bestätigte Corona-Fälle hinzu. Das sind 40 mehr als noch in der Woche davor. Doch wie ist die Lage auf den Intensivstationen? Und wie hoch ist die Inzidenz in den jeweiligen Städten und Gemeinden - und wie im Umland?

