Inzidenzen und Intensivbetten: So ist die aktuelle Corona-Lage im Kreis Neu-Ulm

Plus Wie hoch ist die Corona-Inzidenz in meiner Kommune? Wie ist die Lage auf den Intensivstationen? Alle Zahlen aus dem Kreis Neu-Ulm und der Umgebung auf einen Blick.

Die Corona-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm erreicht täglich einen neuen Rekordwert. Für Mittwoch, 17. November 2021, vermeldete das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 574,4. Binnen der vergangenen Woche kamen damit im Kreis Neu-Ulm 1010 neue bestätigte Corona-Fälle hinzu. Wie ist die Lage auf den Intensivbetten? Und wie hoch ist die Inzidenz in den jeweiligen Städten und Gemeinden im Kreis - und wie im Umland?