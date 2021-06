Katrin Albsteiger soll Kreisvorsitzende des Roten Kreuzes in Neu-Ulm werden

An der Spitze des BRK-Kreisverbands Neu-Ulm steht ein Wechsel an: OB Katrin Albsteiger kandidiert als Nachfolgerin von Gerold Noerenberg.

Der frühere Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg war zwölf Jahre lang ehrenamtlicher Vorsitzender des Kreisverbands des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Neu-Ulm. Bei der Mitgliederversammlung am 18. Juni in der Ratiopharm-Arena tritt er nicht mehr an. An die Spitze des Kreisverbands soll OB Katrin Albsteiger rücken, die auch Noerenbergs Nachfolgerin als Rathauschefin ist.

BRK in Neu-Ulm: Das sagen Gerold Noerenberg und Katrin Albsteiger

„Ich bin dankbar für die Zeit, in der ich den Kreisverband Neu-Ulm des Bayerischen Roten Kreuzes leiten durfte", sagte Noerenberg. "Das ehrenamtliche Engagement aller Kameradinnen und Kameraden hat mich zutiefst beeindruckt und geprägt. Jetzt ist es aber an der Zeit, einen Generationenwechsel herbeizuführen."

"Meine Bereitschaft zur Kandidatur ist auch meine Art, danke zu sagen, all denjenigen, die bereits seit vielen Jahren in ihrer Freizeit diesen wertvollen Dienst im BRK tun", sagte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. "Dass ich für diese Position vorgeschlagen wurde, ist für mich eine große Ehre."

Auch Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf rückt in den Vorstand

Doch es gibt noch ein weiteres neues Gesicht im Vorstand: Neue stellvertretende Vorsitzende soll die Sendener Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf werden. Noerenbergs langjähriger Stellvertreter im BRK-Kreisverband, Dieter Wegerer, musste sein Amt im vergangenen Jahr niederlegen. Da er zum Verbandsrat des Rettungszweckverbandes Donau-Iller berufen wurde, durfte er nicht zeitgleich einen Vorstandsposten bei einem der Durchführenden des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes weiter besetzen. Der weitere stellvertretende Vorsitzende, Thomas Baum, wird sich wieder zur Wahl stellen.

Die Mitgliederversammlung am 18. Juni wird aufgrund der Pandemie mit einer beschränkten Personenzahl unter Einhaltung der Abstandsregelungen und mit Maskenpflicht stattfinden. Die Wahl des Vorstands wird als Urnenwahl durchgeführt. Wie das Rote Kreuz mitteilte, sind sowohl Wahlen über das Internet als auch Briefwahlen nach der Wahlordnung des BRK ausdrücklich unzulässig. Der Gang zur Wahlurne sei daher notwendig. Die Mitglieder, die nicht wählen, können die Versammlung per Online-Stream verfolgen. (AZ)

