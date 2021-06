Landkreis Neu-Ulm

Keine Impfung trotz Termin fürs Impfzentrum: Wie kann das sein?

Das Corona-Impfzentrum in Neu-Ulm auf dem Gelände der Nuvisan-Forschungsklinik hat in den Osterferien umgebaut.

Plus Ein Mann der Prio-Gruppe vier erhält über "BayIMCO" eine Einladung zur Corona-Impfung. Am Impfzentrum in Neu-Ulm aber wird er abgewiesen. Wie kann das sein?

Von Michael Kroha

Das Impfen sorgt weiter für Frust im Landkreis Neu-Ulm. Noch immer kommt es zu Situationen, die Menschen mit Fragen zurücklassen. So jetzt auch bei der Geschichte eines Mannes, der am Impfzentrum in Neu-Ulm trotz eines Termins abgewiesen wurde. Trotz Erklärungsversuchen seitens des Neu-Ulmer Landratsamtes bleiben Unklarheiten. Jedoch offenbart der Fall auch ein Problem, dem offenbar schon mehrere zum Opfer fielen. Die Behörde will nachbessern.

