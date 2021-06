Landkreis Neu-Ulm

Kunstzeitreise: Nüchterner Klassizismus im Kreis Neu-Ulm

Plus Der Klassizismus hat Spuren hinterlassen - von Buch bis Neu-Ulm. Antike Ideale mischen sich hier mit Trotz gegen Kitsch und alte Autoritäten / Serie (6)

Von Ralph Manhalter

Geschichte wiederholt sich - sagen die einen. Die Opposition stellt diese Behauptung in Abrede. Mit der Kunstgeschichte verhält es sich auf den ersten Blick ähnlich: Was wir an der Schwelle zum 19. Jahrhundert an neuen Bauwerken, Bildern und Plastiken erblickten, glaubte man, schon einmal gesehen zu haben. Willkommen inmitten des Klassizismus, dem sechsten Teil unserer Kunstzeitreise.

