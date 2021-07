Landkreis Neu-Ulm

23.07.2021

Kunstzeitreise durch den Landkreis: Die vielen Facetten des 20. Jahrhunderts

Eine Jugendstil-Villa in Weißenhorn - sie ist ein Beispiel für die Stilvielfalt im 20. Jahrhundert, so wie sie auch im Kreis Neu-Ulm Spuren hinterlassen hat.

Plus Neue Formen und ungewohnte Motive: Das 20. Jahrhundert brachte Vielfalt in die Kunst, auch im Kreis Neu-Ulm. Das zeigt das Finale unserer Kunstzeitreise.

Von Ralph Manhalter

Im Anklang an den späteren Bestseller des amerikanischen Politologen Francis Fukuyama betrachtete manch einer das ausgehende 19. Jahrhundert tatsächlich als das "Ende der Geschichte". Die Nationalstaaten hatten sich formiert, die Industrialisierung versprach Wohlstand, wenn auch nicht für alle, und die Kunst, zumal die Architektur, zeigte sich gesättigt. Zeitgenossen bezeichneten den Historismus mit all seinen Neo-Anklängen als stilistische Sackgasse. Dass es dennoch einen Ausweg daraus geben sollte, untersuchen wir in unserer letzten Kunstzeitreise, in der Jugendstil und Expressionismus als bedeutendste Vertreter der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen dominanten Platz einnehmen.

