Lüften, impfen, testen: So starten die Schulen ins nächste Corona-Schuljahr

Plus Im Landkreis Neu-Ulm gelten fest installierte Lüftungsanlagen als das Mittel der Wahl. Was zum Schulstart noch alles für Pandemie-Vorkehrungen getroffen wurden.

Von Ronald Hinzpeter

In den Wochen vor den großen Ferien ist viel Luft bewegt worden, vor allem im übertragenen Sinne: Landauf, landab wogten die Debatten um mobile Lüftungsanlagen. Die werden voraussichtlich in den wenigsten Klassenzimmern stehen, wenn am Dienstag das neue Schuljahr beginnt. Der Landkreis setzt voraussichtlich auf fest installierte Lüftungen in den weiterführenden Schulen. Auch Schulamtsleiter Ansgar Batzner, zuständig für Grund- und Mittelschulen, sagt klar: "Lüften ist das A und O." Er hofft, dass es diesmal klappt mit einem durchgehenden Präsenzunterricht.

