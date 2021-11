Nachfrage an Corona-Tests "explodiert": Hier gibt es neue Stationen im Kreis Neu-Ulm

Plus Die Nachfrage an den kostenlosen Bürgertests nimmt rapide zu. Neue Testzentren im Kreis Neu-Ulm haben bereits eröffnet. Die Experten vor Ort haben aber auch Bedenken.

Der kostenlose Bürgertest ist zurück - doch wo kann ich mich testen lassen? Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte vor gut zehn Tagen verkündet, dass das Testen im Kampf gegen die Corona-Pandemie wieder kostenlos ist. War die Nachfrage über den Sommer quasi nahezu verschwunden, erlebt das Angebot nun aufgrund der derzeitigen Infektionszahlen auf Rekordniveau wieder einen zweiten Frühling: Die Nachfrage explodiere nahezu, heißt es. Im Kreis Neu-Ulm haben bereits neue Testzentren wieder eröffnet. Das Neu-Ulmer Landratsamt geht davon aus, dass im Laufe der Woche weitere folgen könnten. Doch Vertreter vor Ort haben auch Bedenken.