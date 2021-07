Landkreis Neu-Ulm

Nachruf: Der Landkreis Neu-Ulm trauert um Gerhard Leopold

Plus Er hatte in seinem Leben so viel Energie und packte so viel an wie nur wenige. Jetzt ist der engagierte Tiefenbacher Gerhard Leopold im Alter von 79 Jahren gestorben.

Von Ronald Hinzpeter

Es gibt da diesen einen bezeichnenden Satz, den Gerhard Leopold vor zehn Jahren im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt hat: "Nichts ist schlimmer, als im Fernsehsessel zu sitzen." Er war einer, der immer etwas tun musste, der sich engagierte, organisierte, der mittendrin statt nur dabei war. Manchmal musste man sich schon wundern, woher er die Energie, den Antrieb her hatte, um so viel zu leisten, wie es Gerhard Leopold geleistet hat. Doch zuletzt hat ihn die Gesundheit im Stich gelassen. Jetzt ist Gerhard Leopold im Alter von 79 Jahren gestorben.

