Neu-Ulmer Altlandrat Franz Josef Schick feiert 85. Geburtstag

Der frühere Neu-Ulmer Landrat Franz Josef Schick wird 85. Innenminister Joachim Herrmann sandte einen Geburtstagsgruß.

Der Neu-Ulmer Altlandrat Franz Josef Schick feiert am Freitag, 5. November, seinen 85. Geburtstag. Sein Parteifreund Joachim Herrmann ( CSU) würdigte die Verdienste des Jubilars aus Nersingen.

In seiner Amtszeit habe er wichtige Weichen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in der Region gestellt. Der Innenminister hob Schicks Herzensthemen Bildung, Kunst und Kultur hervor. So habe sich dieser insbesondere für Schulneubauten und -erweiterungen eingesetzt, beispielsweise die Gymnasien in Vöhringen und Pfuhl. Durch seine Initiative habe die vielfältige Museumslandschaft der Region unter anderem durch das Bienenmuseum in Illertissen ausgeweitet werden können.

Franz Josef Schick war von 1974 bis 1996 Landrat des Landkreises Neu-Ulm. Hier ein Bild aus dem Jahr 2019. Foto: Andreas Brücken (Archivbild)

Herrmann würdigte zudem das Engagement Schicks im Naturschutz: Während seiner Amtszeit habe Schick beispielweise den Abbau von Kies in den Auwäldern von Donau und Iller reguliert. Der Kunst- und Naturfreund ist Ehrenpräsident des Fischereiverbandes Schwaben. "Zu Recht hat Ihr erfolgreiches Wirken vielfache öffentliche Anerkennung erfahren durch Auszeichnungen mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber, dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und dem Bayerischen Verdienstorden", so Herrmann abschließend.

Der Bau der Müllverbrennungsanlage in Weißenhorn war stark umstritten

Heftigen Gegenwind erfuhr Schick allerdings beim Bau der Müllverbrennungsanlage in Weißenhorn in den 1980er-Jahren. Doch der wirtschaftliche und ökologische Erfolg des Müllheizkraftwerks habe ihm recht gegeben, konstatierte sein Amtsnachfolger Erich Josef Geßner (CSU) vor zehn Jahren.

Franz Josef Schick war von 1970 bis 1974 Landtagsabgeordneter und von 1974 bis 1996 Landrat des Landkreises Neu-Ulm. (AZ)