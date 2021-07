Landkreis Neu-Ulm

15:04 Uhr

Neue Abläufe bei Corona-Impfung im Kreis Neu-Ulm: Wichtige Fragen und Antworten

Plus Die neueste Stiko-Empfehlung wirbelt die Abläufe in den Impfzentren in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen durcheinander. Was künftig bei der Corona-Impfung zu beachten ist - ein Überblick.

Von Michael Kroha

Die neueste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) und die Aufhebung der Priorisierung in Bayern wirbelt die Arbeitsabläufe nicht nur (wie berichtet) bei den Hausärzten, sondern auch in den Impfzentren im Kreis Neu-Ulm gewaltig durcheinander. Jetzt äußerte sich das Neu-Ulmer Landratsamt, was nun bei Terminen in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen zu beachten ist - mit Blick auf die Kreuzimpfung, aber auch bei Impfungen von Kindern und Jugendlichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen