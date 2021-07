Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Neue Stiko-Empfehlung zur Corona-Kreuzimpfung sorgt für Ärger und offene Fragen

Plus Auf AstraZeneca soll jetzt also Biontech oder Moderna folgen. Was heißt das für die Corona-Impfungen im Kreis Neu-Ulm beim Hausarzt oder in den Impfzentren?

Von Michael Kroha

Wer seine erste Impfung mit AstraZeneca hinter sich hat, soll beim zweiten Mal Biontech oder Moderna bekommen. So lautet die neueste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Doch was heißt das nun für Impfungen im Kreis Neu-Ulm? Wie gehen Hausärzte damit um? Und was wird aus den Terminen in den Impfzentren in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen?

