Landkreis Neu-Ulm

vor 7 Min.

Ralph Manhalter schöpft aus dem tiefen Brunnen der Geschichte

Plus Ralph Manhalter ist Zeitungslesern als Verfasser von Geschichten aus der Geschichte bekannt. Jetzt hat er sie zu einem Buch zusammengefasst.

Von Ronald Hinzpeter

Der Brunnen der Geschichte ist zuweilen tief, auch im Landkreis Neu-Ulm. Deshalb lässt sich daraus oft sehr ergiebig schöpfen. Ralph Manhalter aus Obenhausen hat das in den vergangenen Jahren getan. Seine "Geschichten aus der Geschichte" gehören mittlerweile fest zu den regelmäßigen Rubriken in der Neu-Ulmer und der Illertisser Zeitung. Jetzt hat er daraus ein Buch gemacht, das so vielfältig geworden ist wie der Landkreis.

