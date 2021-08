Rekord-Fördergelder für mehr Wildnis im Wald: Totholz soll Artenvielfalt stärken

Der Landkreis Neu-Ulm erhält für sein Naturschutzprogramm in den Wäldern in diesem Jahr eine Förderung von 123.890 Euro vom Freistaat Bayern.

Mehr Artenschutz, mehr Wildnis, zurück zur Natur - für solche Bemühungen erhält der Landkreis Neu-Ulm in diesem Jahr Fördergelder in Rekordhöhe. Der Landkreis verzichtet auf die wirtschaftliche Nutzung von 20 Hektar in einem Auwald bei Senden-Ay, hier soll alles der Natur überlassen werden. Das teilt der Landkreis mit. Zusätzlich seien im gesamten Kreis 320 Biotopbäume und 114 Stück Totholz gefördert worden. Und auf zwei Hektar bei Elchingen darf der Biber nun frei seinem Leben und seinen Bau-Aktivitäten nachgehen. Für dieses Programm hat der Freistaat Bayern dieses Jahr Naturschutzfördergelder in Rekordhöhe von 123.890 Euro für den Landkreis Neu-Ulm bereitgestellt.

Woran erkennt man einen Biotop-Baum?

"Grundvoraussetzung für dieses tolle Ergebnis ist die hervorragende Zusammenarbeit der Revierförster des Amts für Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim mit uns und deren intensiver Geländeeinsatz bei der Einmessung der Bäume", erklärt Michael Angerer Leiter der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt, in einer offiziellen Mitteilung. Aber nicht nur Kommunen und Waldgenossenschaften hätten sich 2021 mit ihren Waldflächen im Naturschutz engagiert. Gerade im Privatwaldbereich sei dieses Jahr ein "erfreulich reger Zuwachs an hochwertigen Flächen" zu verzeichnen, so Angerer.

Wissenswert für Waldbesucher: Eine auffällige Markierung, eine gewellte Linie um den Baum, bedeutet hier nicht, dass der Baum gefällt wird. Denn dieser Baum ist einer der besagten Biotopbäume. Was sich hinter dem Begriff verbirgt, erklärt Angerer: So ein Biotopbaum bietet durch seinen Wuchs, durch eine Schädigung, Witterungseinflüsse oder tierische Einwirkung einen Lebensraum für andere Pflanzen, Tiere und Pilze. Es ist ein Baum mit einer Baumhöhle, einer Spalte, einer Faulstelle oder beispielsweise abstehenden Rindenplatten.

Ein unaufgeräumter Wald für mehr Naturschutz im Kreis Neu-Ulm

Gerade hinter solchen Rinden verbergen sich laut Angerer gerne Fledermäuse. Baumhöhlen können unter anderem Vögel, aber auch Kleinsäuger beziehen. Genauso sei eine Art Wohngemeinschaft zwischen den höhlenbewohnenden Arten nicht selten. "Das ist ein Hinweis auf den Mangel an geeigneten Quartierbäumen", erläutert Jonas Benner von der Biodiversitätsberatung im Landratsamt Neu-Ulm.

Dieser sogenannte Höhlenbaum bietet Lebensraum und Schutz für Tiere. Foto: Jonas Brenner, Landratsamt Neu-Ulm

Die letzte Stufe im Entwicklungsprozess ist das Totholz. Selbst bereits tot, bietet der Baum neuen Lebensraum für Moose, Pilze, Insekten, Schnecken, Säugetiere. "Nicht nur unter ökologischen Gesichtspunkten ist der Verbleib des Totholzes im Wald sinnvoll, sondern auch aus Klimaschutzgründen. Bis ein alter, dicker Baum vollständig zersetzt ist, braucht es meist viele Jahrzehnte", erklärt Benner. Dass es in Wäldern mit Totholz wilder - naturnäher - aussieht, widerspreche zwar dem kultivierten, "gewohnten Waldbild", sagt Brenner. Aber: "Wie alles ist dieses unaufgeräumte Waldbild eine Gewohnheitssache und wir sollten uns daran gewöhnen, wenn wir Naturschutz im Wald betreiben wollen."

Stabile Auwälder im Kreis Neu-Ulm für Klima- und Artenschutz

"Wie wichtig ein stabiler und gesunder Auwald ist, zeigte sich in letzter Zeit wieder deutlich, als die Wassermassen die Bäche und Flüsse zum Überlaufen brachten", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Der Auwald biete Lebensraum für gefährdete und vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten, sei aber auch unverzichtbar für Wasserspeicherung und Wasserrückhalt.

Vorher – nachher: Ein Stück Forst im Bayerischen Wald (ein Schiebebild):

Info: Wer (Laub-)Wald besitzt, seinen Beitrag zum Naturschutz leisten möchte und hierfür noch eine Förderung bekommen will, kann sich an die Biodiversitätsberatung am Landratsamt Neu-Ulm wenden. (AZ)