Landkreis Neu-Ulm

19:00 Uhr

Rentner wird wegen sexuellen Missbrauchs einer Fünfjährigen verurteilt

Plus Ein 68-jähriger Rentner aus dem Landkreis Neu-Ulm hat im vergangenen Herbst einer Fünfjährigen in den Schritt gefasst. So fällt seine Strafe vor Gericht dafür aus.

Von Quirin Hönig

Weil er im vergangenen Jahr die Tochter seiner Nachbarn sexuell missbrauchte, musste sich ein 68-jähriger Rentner vor dem Jugendschutzgericht des Amtsgerichts Neu-Ulm verantworten. Und er wurde auch für seine Tat bestraft.

