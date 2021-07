Landkreis Neu-Ulm

Schul-Luftfilter im Landkreis Neu-Ulm: Es muss der Experte ran

Mobile Luftfilter in Klassenzimmern - ist das sinnvoll oder nicht? Der Landkreis Neu-Ulm lässt jetzt erst mal einen Fachmann prüfen.

Plus Das Thema Luftfilter setzt Kommunalpolitiker gehörig unter Druck. Der Kreistag Neu-Ulm will sich aber nicht von der öffentlichen Debatte beeinflussen lassen und geht die Sache gründlich an.

Von Ronald Hinzpeter

Das Wort der Stunde lautete "Aktionismus". In den solle man keinesfalls verfallen, nur weil der öffentliche Druck gerade groß sei - darin waren sich die Mitglieder des Kreistages am Freitag in Weißenhorn einig. Es ging darum, ob und wie die Schulen des Landkreises mit Luftfiltern ausgestattet werden sollen.

