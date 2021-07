Server down: Aktuell kein Digitaler Impfpass bei Apotheken und Impfzentren erhältlich

Plus Vor dem Sommerurlaub schnell den Digitalen Impfpass holen? Das ist in Apotheken und Impfzentren im Kreis Neu-Ulm möglich. Doch im Moment gibt es ein Problem.

Sie wollte sich bei einer Apotheke in Neu-Ulm den Digitalen Impfpass holen, erzählt eine Leserin unserer Redaktion. Doch vor Ort wurde sie enttäuscht. Es sei nicht möglich gewesen auf den Server des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zuzugreifen, sei ihr mitgeteilt worden. Das kommt offensichtlich immer mal wieder vor. Doch dieses Mal steckt wohl ein größeres Problem dahinter.