So viel Geld hat der Landkreis Neu-Ulm mit Corona-Bußgeldern gemacht

Plus Tausende Verstöße gegen die Corona-Regeln hat es im Kreis Neu-Ulm seit Beginn der Pandemie gegeben. Das bringt Geld, aber auch viel Arbeit für das Landratsamt.

Zu große Feiern, zu späte Spaziergänge oder fehlende Masken: In Zeiten des Lockdowns gab es viele Verstöße gegen Corona-Schutzregeln. Das bringt Geld in Kassen der Behörden, aber auch viel Arbeit für die Mitarbeiter des Neu-Ulmer Landratsamtes.