Stellplätze sind knapp: So wirkt sich der Camping-Boom im Landkreis Neu-Ulm aus

Plus Das eigene Heim zum Mitnehmen: Diese Form des Urlaubs ist auch im Kreis Neu-Ulm beliebt. Unsere Karte zeigt die Stellplätze in der Umgebung.

Bett, Küche und Bad auf vier Rädern: Schon vor Corona lag der Urlaub im Wohnmobil im Trend. Da im Zuge der Pandemie Hotels und Gaststätten geschlossen waren, kamen noch mehr Menschen auf den Geschmack. Das Fahrzeug macht den Urlaub flexibel. Das ist gerade im Hinblick auf wechselnde Risiko-Einstufungen im Ausland von Vorteil. Trotz der Möglichkeit, spontan in die Heimat zurückzukehren, verbringen ohnehin viele Deutsche ihren Urlaub im eigenen Land. Deshalb werden auch im Landkreis Neu-Ulm die Wohnmobilstellplätze knapp.