Landkreis Neu-Ulm

vor 48 Min.

Tagen die Stadt- und Gemeinderäte im Kreis Neu-Ulm bald per Video-Schalte?

Seit Mitte März sind auch in Bayern Gemeinderatssitzungen per Videokonferenz erlaubt.

Plus Nach einem Jahr Corona-Pandemie dürfen auch die bayerischen Gemeinderäte online tagen. Das ist erlaubt und so reagieren Kommunen im Landkreis Neu-Ulm.

Von Quirin Hönig

Home-Schooling, Home-Office und Home-Work-Out: Corona hat die Menschen in vielen Lebensbereiche nach Hause und vor den Bildschirm gezwungen. In den bayerischen Gemeinderäten herrschte allerdings Präsenzpflicht, was schon in einigen Kommunen für Unmut gesorgt hatte. Seit dem 17. März sind auch im Freistaat sogenannte hybride Gemeinderatssitzungen erlaubt. Doch was bedeutet das für die Kommunen im Landkreis Neu-Ulm? Und was planen die Bürgermeister?

