Landkreis Neu-Ulm

vor 32 Min.

Teurer Kreisverkehr am "scharfen Eck": In Illerberg soll es nicht rund gehen

Die überbreite Einfahrt in die Weißenhorner Straße in Illerberg verlockt manche Autofahrer dazu, von der Heerstraße kommend ungebremst in den Ort hineinzufahren. Das Staatliche Bauamt findet allerdings: Es gibt keinen Handlungsbedarf.

Plus Das Staatliche Bauamt findet, dass in der Heerstraße kein Handlungsbedarf für einen teuren Kreisverkehr besteht. Das sehen nicht alle so.

Von Ronald Hinzpeter

Im Volksmund gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für diese markante Einmündung in Illerberg: Entweder "scharfes Eck", "doofes Eck" oder gar "blödes Eck". Gemeint ist die Abzweigung Weißenhorner Straße/Heerstraße. Jetzt hat das Staatliche Bauamt untersucht, wie sich diese unbeliebte Stelle neu gestalten ließe, um auch noch den Durchgangsverkehr zu bremsen, den Anwohner als zu schnell empfinden. Welches wäre die beste Lösung? Keine, meint die Krumbacher Behörde, denn es bestehe kein Handlungsbedarf. Das sah ein prominenter Bewohner des Ortes jetzt ganz anders.

