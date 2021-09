Arbeitsmarkt ist in Ulm/Neu-Ulm auf Erfolgskurs

Die Verantwortlichen der Agenturen für Arbeit in Ulm und Neu-Ulm sehen ermutigende Zeichen, was die Beschäftigungssituation angeht. Welche Qualifikationen besonders gefragt sind.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich im September entspannt. Die Arbeitslosenquote ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth mit den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm gesunken und liegt aktuell bei 2,2 Prozent.

Auch die Arbeitslosenquote im Landkreis Neu-Ulm ist leicht gesunken und liegt aktuell bei 2,5 Prozent. Im Vormonat lag sie bei 2,6 Prozent und vor einem Jahr bei 3,5 Prozent. Aktuell sind 2587 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 145 weniger als im August und 1056 weniger als im September 2020. „Das Ende der Sommerferien und damit auch der Haupturlaubszeit in unserer Region bewirkte auch dieses Jahr einen saisonüblichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Das stärkste Minus verzeichnen wir bei den jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren", sagt berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Viele Menschen hätten sich zum September in eine Ausbildung oder Berufstätigkeit abgemeldet. Derzeit sind 225 Jugendliche arbeitslos gemeldet; 80 weniger als im August. Für den Oktober erwartet Paul eine Fortsetzung der Entwicklung, da sich dann auch die Studierenden zum Semesterbeginn abmelden.

Arbeitsmarkt auf Erholungskurs

„Insgesamt gesehen ist der Arbeitsmarkt in unserer Region auf Erholungskurs", so Paul. Zwar liege die Zahl der Arbeitslosen weiterhin mit einem Plus von 347 Personen über dem Niveau von 2019, der extreme Anstieg zu Beginn der Corona-Krise verringert sich jedoch kontinuierlich. Auch auf dem Stellenmarkt sind positive Entwicklungen erkennbar. Erfreulich ist außerdem die deutschlandweit niedrigste Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent für unseren gesamten Agenturbezirk.

Im September haben sich 915 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 401 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 1062 die Arbeitslosigkeit beenden, 373 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Im September wurden 499 neue Arbeitsstellen gemeldet, 21 beziehungsweise 4,4 Prozent mehr als im August. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 282 Stellen (plus 130 Prozent) mehr gemeldet. Arbeitssuchende können aus 1925 freien Arbeitsstellen wählen. Dies sind 226 (13,3 Prozent) mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit 1029 über dem Vorjahresniveau. Insgesamt gesehen sei der Stellenmarkt weiter auf Erholungskurs, das Vorkrisenniveau sei aber in der Region noch nicht erreicht.

Diese Fachkräfte sind im Kreis Neu-Ulm besonders gefragt

Personal wird besonders in folgenden Berufsbereichen gesucht:

Lagerwirtschaft

Metallbearbeitung

Post- und Zustelldienste

Schweißtechnik, Verkauf

Papier- und Verpackungstechnik, Maschinenbau

Kranführer/Bediener Hebeeinrichtungen

Metallbau

Kunststoff- und Kautschukherstellung

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lasse sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Die Zahl neuer Anzeigen über Kurzarbeit ist im September wieder leicht gestiegen. Bis zum 26. September gingen acht Anzeigen für 117 Beschäftigte ein. Im August waren es vier Anzeigen für acht Beschäftigte. „Leider beobachten wir im Landkreis Neu-Ulm eine negative Beschäftigungsentwicklung. Dem massiven Einsatz des Kurzarbeitergeldes in der Krise verdanken wir, dass die Beschäftigtenzahlen in der Region nicht noch weiter eingebrochen sind“, so Richard Paul. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten belief sich zuletzt auf 65.533, das sind zwei Prozent weniger als im Vorjahresquartal.

So ist die Lage in Ulm

Im Stadtgebiet Ulm waren 2637 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur (1291) und das Jobcenter (1346) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 244 Personen oder um 8,5 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,6 Prozent, das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als vor vier Wochen und 1,2 weniger als vor einem Jahr. „Unter den Kreisen im Agenturbezirk ging im Stadtkreis die Quote am stärksten zurück. Unter den neun Stadtkreisen im Land lag die Ulmer Quote als einzige unter der Vier-Prozent-Marke“, resümiert Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm.

Im Unterallgäu ist die Arbeitslosenquote niedrig

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu ist im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte gesunken und liegt im September nach Angaben der Agentur für Arbeit bei 2,1 Prozent. 1770 Menschen hatten keinen Job. Damit ist die Arbeitslosenquote des Unterallgäus die siebtniedrigste in ganz Deutschland. (AZ)