Landkreis Neu-Ulm/Ulm

vor 31 Min.

Public Viewing verboten: Wo in Ulm und dem Kreis Neu-Ulm die Fußball-EM übertragen wird

Plus Am Freitag startet die Fußball-EM. Deutschland steigt am Dienstag ins Turnier ein. Wo werden auch in Corona-Zeiten die Spiele übertragen? Ein Blick nach Ulm und den Kreis Neu-Ulm.

Von Michael Kroha

Bereits am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Dienstag mit ihrer Auftaktpartie gegen Frankreich in den Wettbewerb ein. Aufgrund der sinkenden Corona-Zahlen hat die Gastronomie wieder auf, Versammlungen sind zum Teil wieder möglich. Wie steht es also um das bei großen Turnieren beliebte Phänomen des Public Viewing? Ein Blick nach Ulm und den Kreis Neu-Ulm.

