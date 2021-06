Landkreis Neu-Ulm/Ulm

14:40 Uhr

Unwetter-Bilanz im Kreis Neu-Ulm: Die Feuerwehr war im Dauereinsatz

Plus In ein Wohnhaus schlägt der Blitz ein. Straßen, Keller und Unterführungen stehen unter Wasser. Im Raum Ulm und Neu-Ulm war die Feuerwehr nach dem Unwetter im Dauereinsatz.

Von Michael Kroha und Thomas Heckmann

Es ist 21.36 Uhr und in Pfuhl knallt es gewaltig. In einem Wohnhaus in der Ulrichstraße schlägt der Blitz ein. "Am Dach haben wir Rauch aufsteigen sehen", berichtet Rudolf Erne, Nachbar und gleichzeitig der Vermieter des betroffenen Gebäudes. Er ruft die Feuerwehr. Die eilt herbei und kontrolliert mit einer Drehleiter das Dach. Schnell steht fest: Größere Schäden sind nicht entstanden, verletzt wurde niemand. Lediglich ein paar Sicherungen und Glühbirnen seien durchgebrannt. Die Region rund um Ulm und Neu-Ulm kam bei dem Unwetter am Samstag noch weitestgehend glimpflich davon. Die Feuerwehr war dennoch im Dauereinsatz.

