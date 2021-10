Landkreis Neu-Ulm

12:30 Uhr

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Ist die Zeitumstellung noch zeitgemäß?

Am 31. Oktober endet die Sommerzeit.

Plus In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Doch schon lange gibt es Kritik, viele wollen die Zeitumstellung abschaffen. Und Sie?

Von Andreas Brücken und Regina Langhans

Und wieder schrauben, drehen und tippen wir an und auf unseren Uhren herum, um sie auf den Wintermodus einzustellen: In der Nacht auf Sonntag werden die Uhr wieder um eine Stunde zurückgestellt. Auch wenn die zuständigen Gremien in der Europäischen Union sich für eine Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen haben, blieb es bislang nur bei Diskussionen. Wir haben Meinungen dazu gesammelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .