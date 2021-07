Landkreis Neu-Ulm

vor 19 Min.

Umfrage in Neu-Ulm: Was halten Sie von einem strengeren Tempolimit?

Was bringt eine starre Grenze von 130 km/h?

Plus Generell Tempo 130 auf Autobahnen und Tempo 30 in Städten - Forderungen nach diesen Begrenzungen sind laut geworden. Was halten Sie davon?

Von Andreas Brücken

Deutschland soll langsamer werden - zumindest auf den Straßen. Das will eine Allianz aus Umweltschützern, Polizisten und Verkehrssicherheitsexperten. Sie fordert ein Tempolimit für alle Straßen gleich nach der Bundestagswahl im Herbst. Auch die Stadt Ulm würde auf vielen Straßen gerne eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern einführen. Was halten Sie von diesen Vorschlägen?

