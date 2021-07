Landkreis Neu-Ulm

15:00 Uhr

Umfrage in Neu-Ulm: Würden Sie für tierwohlgerechtes Fleisch mehr bezahlen?

Aldi will ab 2030 nur noch Fleisch aus tierwohlgerechter Haltung verkaufen.

Plus Aldi hat angekündigt, ab 2030 nur noch Fleisch aus tierwohlgerechter Haltung zu verkaufen. Verbraucher müssten dann wohl mehr bezahlen. Sind Sie dazu bereit?

Von Andreas Brücken

Als einer der führenden Discounter hat Aldi in der vergangenen Woche angekündigt, spätestens ab dem Jahr 2030 ausschließlich Fleisch aus tierwohlgerechter Herstellung verkaufen zu wollen. Kritiker vermuten, dass die höheren Herstellungskosten letztlich auf die Kunden umlegt werden. Wir haben uns in der Neu-Ulmer Innenstadt umgehört, ob Verbraucher bereit sind, dafür tiefer in die Tasche zu greifen.

