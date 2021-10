Volksbegehren "Landtag abberufen": Kaum Unterstützung im Kreis Neu-Ulm

Plus Die Zustimmung für das Volksbegehren "Landtag abberufen" ist im Kreis Neu-Ulm niedriger als bayernweit. Einzelne Orte fallen aus der Reihe.

Noch bevor die offiziellen Ergebnisse bekannt waren, haben die Organisatorinnen und Organisatoren des Bündnisses "Landtag abberufen" eingeräumt: Die nötige Zahl der Unterschriften ist nicht zusammengekommen. Landesweit hätte mehr als eine Million Menschen eine Unterschrift für das Volksbegehren leisten müssen, das von einem Querdenken-Bündnis initiiert worden ist. Auch im Landkreis Neu-Ulm haben nur wenige Frauen und Männer dieses Ziel unterstützt. Im Landkreissüden war die Zustimmung größer. Wo die meisten und wo die wenigsten Unterschriften zusammenkamen.