Landkreis Neu-Ulm

vor 52 Min.

Verwirrung bei Eltern: Das gilt für Martinsumzüge im Landkreis Neu-Ulm

Plus Darf der Martinsumzug dieses Jahr jetzt stattfinden oder doch nicht? Im Kreis Neu-Ulm herrscht offensichtlich Unklarheit. Das Neu-Ulmer Landratsamt gibt eine Empfehlung ab.

Von Michael Kroha

In Fahlheim hat die Feuerwehr das Martinsspiel und den Umzug am Montag kurzfristig abgesagt. "Aufgrund der momentanen Entwicklung und Regelungen", heißt es auf deren Facebook-Seite. "Wir bitten um euer Verständnis. Die Gesundheit von euch, unseren Mitgliedern und Mitgliederinnen und vor allem die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr haben für uns höchste Priorität." Doch offensichtlich wissen mehrere Organisatoren von Martinsumzügen im Kreis Neu-Ulm nicht, ob, und wenn ja, wie sie derzeit ihre geplante Veranstaltung über die Bühne bringen können oder gar dürfen. Auch bei Kindertageseinrichtungen in Neu-Ulm herrscht wohl Verwirrung.

