Landkreis Neu-Ulm

vor 32 Min.

Verwunderung im Landkreis Neu-Ulm: Wo bleibt die Wahlbenachrichtigung?

Plus Keine vier Wochen mehr bis zur Bundestagswahl: Doch während in Ulm und anderswo die Wahlbenachrichtigungen schon eingingen, fehlen sie im Kreis Neu-Ulm. Warum?

Von Michael Kroha

In Ulm wurden sie schon verschickt. Auch im Alb-Donau-Kreis und im Landkreis Günzburg haben Bürgerinnen und Bürger ihre Wahlbenachrichtigung zur anstehenden Bundestagswahl am 26. September schon erhalten. Nur im Landkreis Neu-Ulm warten Menschen noch auf die entsprechende Post in ihrem Briefkasten. Das sorgt für Verwunderung. Woran liegt das?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

