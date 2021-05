Landkreis Neu-Ulm

Warum der Kreis Neu-Ulm so gut durch die Corona-Krise kommt

Plus Die Spitzen der Industrie- und Handelskammer aus Neu-Ulm zeigen sich überrascht, wie gut die Aussichten der regionalen Industrie sind. Das sind die Gründe.

Von Oliver Helmstädter

So schwerwiegend die Problem von Hotellerie, Gastronomie und Teilen des Einzelhandels in der Region auch sind: Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Branchen ist im Kreis Neu-Ulm vergleichsweise gering. Das wurde bei der Präsentation der jüngsten Konjunkturumfrage der Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer Neu-Ulm deutlich. Der Kreis liegt, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, über dem Schnitt der bayerischen Nachbar-Kammern als auch dem Schnitt von ganz Schwaben. Das sind die Gründe.

