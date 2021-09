Warum viele Ausbildungsplätze im Kreis Neu-Ulm unbesetzt bleiben

Plus Der zweite Ausbildungsstart unter Corona-Bedingungen: Jetzt haben noch mehr Betriebe im Landkreis Probleme, Nachwuchs zu finden. Das gilt auch für beliebte Berufe.

Der Start ins Berufsleben ist oft schwierig, gerade unter Pandemiebedingungen. Corona hat die Stellensuche erschwert. Am heutigen 1. September beginnen viele junge Menschen ihre berufliche Ausbildung. Doch im Landkreis Neu-Ulm sind es deutlich weniger als früher.