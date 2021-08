Landkreis Neu-Ulm

18:55 Uhr

Was das Handwerk im Landkreis Neu-Ulm Alexander Dobrindt zu sagen hat

Plus CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hört sich in Attenhofen die Sorgen des Handwerks an. Das setzt große Hoffnungen in einen der Ihrigen.

Von Ronald Hinzpeter

Der Begriff Heimspiel wird gerne mal bemüht, aber an diesem Montagnachmittag traf er besonders zu: Zum Einen brauchte CSU-Bundestagskandidat Alexander Engelhard seine Mühle in Attenhofen nicht zu verlassen, um mit dem CSU-Landesgruppenchef im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, und der Kreishandwerkerschaft Günzburg/ Neu-Ulm zu reden, denn die kamen zu ihm. Zum Anderen freuten sich die Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Innungen, dass nun einer der Ihren in den Bundestag einziehen will, nämlich einer, "der den Handwerkerblick hat", wie es Kreishandwerksmeister Michael Stoll formulierte. Sie gaben Engelhard und Dobrindt auch gleich etliche Arbeitsaufträge mit.

