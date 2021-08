Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Was macht eigentlich der Landrat den ganzen Tag?

Plus Der Landkreis Neu-Ulm wird kommendes Jahr 50 Jahre alt und bereitet Veranstaltungen vor. Die Menschen sollen sehen, was der Landkreis tut - und der Landrat.

Von Ronald Hinzpeter

Am Anfang war der Streit, der Protest, der Zorn: Viele wehrten sich dagegen, dass im Zuge der Gebietsreform das geschaffen wurde, was heute der Landkreis Neu-Ulm ist. Auf Anordnung des damaligen Innenministers Bruno Merk wurden 1972 die kreisfreie Stadt Neu-Ulm, der noch deutlich kleinere Landkreis Neu-Ulm und der Großteil des Landkreises Illertissen verschmolzen, um ein neues, größeres Ganzes auf die Welt zu bringen. Die Wehen waren heftig, doch nun ist der Spross von Merks Gnaden sozusagen im besten Alter angekommen. Nächstes Jahr wird der Landkreis 50 Jahre alt - und das soll entsprechend gefeiert werden. Im Landratsamt laufen die Vorbereitungen bereits mit ordentlicher Drehzahl. Dabei soll es auch um die Frage gehen: Was macht eigentlich der Landrat den ganzen Tag?

